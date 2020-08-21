В Ингушетии уничтожили двух боевиков

https://static.news.ru/photo/880e1d50-e50c-11ea-a49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Троицкое в Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО) были нейтрализованы двое боевиков.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс-Юг».

В ходе КТО в сельском поселении Троицкое ликвидировано двое боевиков. Их личности устанавливаются, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии «в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности» с 8:00 23 августа был введён режим КТО.

Ранее силовики завершили штурм хозяйственной постройки в ингушском городе Сунжа. В ней укрывались двое боевиков. Ранее в городе был введён режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранительные органы призвали граждан не допускать паники и сохранять спокойствие. Режим КТО действовал в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.