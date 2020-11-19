В ХМАО женщина и ребёнок погибли в ушедшем под лёд автомобиле

https://static.news.ru/photo/ad2bf9bc-2af4-11eb-bf27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Автомобиль с шестью пассажирами в салоне ушёл под лёд в Берёзовском районе ХМАО. В результате происшествия погибли беременная женщина и ребёнок.

По данным пресс-службы УМВД по региону, ДТП произошло рано утром 20 ноября на берегу реки Северная Сосьва в 12 км от посёлка Сосьва. Под лёд провалилась Chevrolet Niva, в которой находились мужчина, две женщины, а также три девочки, самой младшей менее года.

В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства случившегося, передаёт издание argumenti.ru.

Согласно информации регионального управления МЧС, четыре человека смогли выбраться из машины. Сейчас их осматривают специалисты Центра медицины катастроф. В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент в округе отсутствуют действующие ледовые переправы и автозимники, которые к зиме оборудуются на замерзающих водоёмах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лёд запрещён, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что двое детей погибли, провалившись под лёд в районе реки Тылда в селе Хаипино Олюторского района на Камчатке. Мальчики 6 и 7 лет вместе с друзьями отправились гулять на берег реки.