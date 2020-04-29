В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете

Украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову. Она кидалась на правоохранителей с заточкой и пыталась убежать, в погоне участвовали несколько экипажей полиции.
При себе у неизвестной нашли пакет, в нём была отрубленная человеческая голова. На момент задержания стражи порядка не знали, что в нём находится,
В испанской провинции Барселона местный житель после семейной ссоры обезглавил россиянку. Воспитывавшая троих детей пара постоянно конфликтовала, писал NEWS.ru.
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