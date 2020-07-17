В Германии задержали «шварцвальдского Рэмбо», обезоружившего полицейских

https://static.news.ru/photo/f907756e-c85c-11ea-a4f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Сотрудники полиции ФРГ смогли задержать 31-летнего мужчину, который в минувшее воскресенье, 12 июля, в городе Оппенау обезоружил четырёх патрульных и скрылся в лесу в горах Шварцвальд.

Так, правоохранители изъяли у задержанного четыре единицы огнестрельного оружия. В его арсенале присутствовали лук со стрелами, нож и пистолет. Он прекрасно ориентировался в окрестном лесу и был одет в камуфляжный костюм, следует из сообщения пресс-службы полиции Оффенбурга, передаёт ТАСС.

Известно, что задержанного, у которого нет постоянного места жительства, уже прозвали в Германии «шварцвальдским Рэмбо». Как уточняется, ранее он уже имел проблемы с законом.

В минувшее воскресенье полицейские хотели проверить у мужчины документы, однако тот поспешил направить на них оружие и заставил отдать пистолеты. После этого он скрылся в лесу. Позднее полиция Оппенау назначила операцию по поимке беглеца — в рамках мероприятия был задействован вертолёт и сотни стражей порядка.

Ранее NEWS.ru писал, что на востоке Москвы задержан мужчина, устроивший стрельбу из хулиганских побуждений. Как сообщили в правоохранительных органах, стрелком оказался 35-летний безработный.