В Дагестане шестеро школьников избили одноклассника-инвалида

https://static.news.ru/photo/5f301c08-0195-11eb-b5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Махачкале шестеро школьников, учащиеся 6-го класса, избили одноклассника-инвалида. По данному факту полицейские проводят проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. По её данным, в Сети появилось видео, на котором видно, как во время перемены школьники издеваются над мальчиком-инвалидом.

Судя по заключению врачей, ребёнок получил не только многочисленные ссадины и ушибы, но и психологическую травму. Подобная жестокость недопустима! — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Личности издевавшихся над одноклассником школьников уже установлены. Полицейские уже опросили их классного руководителя, замдиректора школы по воспитательной части, родителей и одноклассников, передаёт РИА Новости.

По итогам проверки составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в отношении троих родителей. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних поставили троих школьников на профилактический учёт.

23 сентября NEWS.ru писал о том, что практически весь личный состав правоохранительных органов Дагестана поднят по тревоге после побега шестерых заключённых из колонии № 2 в посёлке Шамхал.