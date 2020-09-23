Из дагестанской колонии сбежали шестеро заключённых

Практически весь личный состав правоохранительных органов Дагестана поднят по тревоге после побега шестерых заключённых из колонии № 2 в посёлке Шамхал.
Об этом «Интерфаксу»
Пресс-служба МВД Дагестана приводит имена беглецов. Это Нажмудин Ахмеднабиев, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов и Магди Мириев.
Ранее NEWS.ru писал о побеге из иркутской тюрьмы молодой пары, которую в СМИ прозвали «российские Бонни и Клайд».
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