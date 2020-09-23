Из дагестанской колонии сбежали шестеро заключённых

https://static.news.ru/photo/68d888b2-fd8f-11ea-9522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Практически весь личный состав правоохранительных органов Дагестана поднят по тревоге после побега шестерых заключённых из колонии № 2 в посёлке Шамхал.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе республиканского МВД. Все городские и районные отделы полиции, а также соседние с Дагестаном регионы получили ориентировки на беглецов. Собеседник агентства уточнил, что заключённым удалось вырыть подкоп под стеной колонии. Сбежавшие — особо опасные преступники. Все они отбывали сроки не меньше восьми лет, один из них был осуждён за убийство.

Пресс-служба МВД Дагестана приводит имена беглецов. Это Нажмудин Ахмеднабиев, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов и Магди Мириев.

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