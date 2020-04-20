В Дагестане произошло два землетрясения

https://static.news.ru/photo/4e877744-831d-11ea-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Дагестане зафиксированы два небольших землетрясения, которые произошли в районе Бежтинского участка на расстоянии одного километра.

По данным сейсмологов, первые толчки были зарегистрированы в 15:53 на глубине 10 километров. Их магнитуда составила 3,6. Вторые толчки магнитудой 3,2 произошли спустя час на глубине 5 км.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что два сильнейших землетрясения подряд произошли у берегов Камчатки.