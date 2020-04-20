В Дагестане произошло два землетрясения

В Дагестане зафиксированы два небольших землетрясения, которые произошли в районе Бежтинского участка на расстоянии одного километра.
По данным сейсмологов, первые толчки были зарегистрированы в 15:53 на глубине 10 километров. Их магнитуда составила 3,6. Вторые толчки магнитудой 3,2 произошли спустя час на глубине 5 км.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало,
Ранее NEWS.ru писал, что два сильнейших землетрясения подряд произошли у берегов Камчатки.
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