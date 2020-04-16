Два землетрясения подряд произошли у берегов Камчатки

https://static.news.ru/photo/696f1bfc-7f62-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Сейсмологи зарегистрировали два подземных толчка в Тихом океане к востоку от побережья Камчатки.

Наиболее сильное сейсмическое событие произошло 16 апреля около 7 утра по местному времени, его магнитуда — 5,2. Эпицентр землетрясения находился на 182 километра юго-восточнее Петропавловского-Камчатского. Несколькими часами ранее в том же районе был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,6, передаёт ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Жители Камчатки не ощутили землетрясений, данных о жертвах и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.

Как писал NEWS.ru ранее, подземный толчок был зафиксирован в ночь на 14 апреля в 266 км от Горно-Алтайска. Сейсмическое событие имело магнитуду 3,3, в эпицентре интенсивность сотрясений составляла 3,8 балла по по шкале MSK-64.