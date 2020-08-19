В центре столицы столкнулись автомобиль и мотоцикл

В центре Москвы на Васильевской улице произошла авария. Столкнулись автомобиль и мотоцикл.
По предварительной информации, есть пострадавшие, —
цитируетсообщение «Вечерняя Москва».
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причина ДТП неизвестна. Устанавливаются детали происшествия.
Как информировал NEWS.ru, в Минске участник массовых мероприятий скончался на месте ночью 16 августа, после того как его сбил автомобиль. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.
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