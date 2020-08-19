В центре столицы столкнулись автомобиль и мотоцикл

https://static.news.ru/photo/6cfe35a2-e25c-11ea-9ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы на Васильевской улице произошла авария. Столкнулись автомобиль и мотоцикл.

По предварительной информации, есть пострадавшие, — цитирует сообщение «Вечерняя Москва».

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причина ДТП неизвестна. Устанавливаются детали происшествия.

Как информировал NEWS.ru, в Минске участник массовых мероприятий скончался на месте ночью 16 августа, после того как его сбил автомобиль. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.