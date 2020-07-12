На улице Малые Каменщики в центре Москвы неизвестный нанёс мужчине ножевое ранение. Преступление было совершено в субботу, 11 июля, сообщили представители пресс-службы столичного ГУ МВД.
Отмечается, что на Малых Каменщиках между двумя мужчина разгорелся конфликт. В результате ссоры один из её участников пырнул своего соперника ножом. Преступник сразу же скрылся с места происшествия.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента,
Как ранее писал NEWS.ru, настоящая трагедия разыгралась в Подмосковье. Там мужчина убил сына, ранил жену, а затем свёл счёты с жизнью. Расправу устроил 59-летний сотрудник ОМОНа в отставке.
Инцидент произошёл в подмосковном посёлке Володарского. Мужчина пришёл домой к супруге, с которой в ближайшее время должен был официально развестись, и начал выяснять отношения. За мать вступился сын, который служил в одном из подразделений ФСБ.
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