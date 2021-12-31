В Биробиджане ликвидирован пожар в здании университета

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Пожарные ликвидировали возгорание в Приамурском университете имени Шолом-Алейхема в Биробиджане. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Огонь повредил кабинеты на втором, третьем и четвёртом этажах. В тушении пожара принимали участие 68 человек, были использованы 18 единиц техники. Сейчас устанавливаются причины происшествия, оценивается нанесённый зданию ущерб.

Известно, что на момент возгорания здание не эксплуатировалось, в нём проводился капитальный ремонт. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Тушение огня осложнялось тем, что здание университета деревянное. Сообщение о пожаре поступило в 5:30 по местному времени.

Ранее очевидцы опубликовали кадры пожара, на которых видно, как огромные языки пламени вырывались из окон второго этажа здания. По словам людей, в воздухе стоял сильный запах гари.