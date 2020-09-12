В Белграде взорвался внедорожник, есть пострадавшие

Внедорожник BMW X5 взорвался на одной из главных улиц Белграда сербской столицы. В результате ЧП ранены два человека, сообщил начальник полицейского управления сербской столицы Милан Станич.
Он уточнил, что инцидент произошёл около 12:15 (13:15 мск) на улице Омладинских бригада в районе Нови-Београд.
Произошёл взрыв двигающегося автомобиля, в результате чего два человека получили ранения, —
цитируетСтанича ТАСС.
Как сообщили в МВД республики, на месте работают следственные группы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут организаторов и исполнителей преступления.
Ранее в Приморском крае, как писал NEWS.ru, в результате обрушения перекрытий из-за взрыва в жилом двухэтажном доме погиб местный житель.
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