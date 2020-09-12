В Белграде взорвался внедорожник, есть пострадавшие

https://static.news.ru/photo/7890a11c-f5bb-11ea-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министарство унутрашњих послова Републике Србије/facebook.com

Внедорожник BMW X5 взорвался на одной из главных улиц Белграда сербской столицы. В результате ЧП ранены два человека, сообщил начальник полицейского управления сербской столицы Милан Станич.

Он уточнил, что инцидент произошёл около 12:15 (13:15 мск) на улице Омладинских бригада в районе Нови-Београд.

Произошёл взрыв двигающегося автомобиля, в результате чего два человека получили ранения, — цитирует Станича ТАСС.

Как сообщили в МВД республики, на месте работают следственные группы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут организаторов и исполнителей преступления.

Ранее в Приморском крае, как писал NEWS.ru, в результате обрушения перекрытий из-за взрыва в жилом двухэтажном доме погиб местный житель.