В одной из башен «Москва-Сити» произошло обрушение части стеклянной наружной стены.
ЧП произошло по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 21. В одной из башен на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты, разрушилась стеклянная стена. Пострадавших нет. Причины случившегося выясняют специалисты,
Ранее NEWS.ru сообщал, что центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным делом о гибели сварщика при обрушении крыши демонтируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский» 31 января.
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