https://static.news.ru/photo/f1592bf2-33c2-4234-9b85-2cb237c76e6d_660.jpg Фото: wikimedia.org/CC 4.0/Dinozaurus

В одной из башен «Москва-Сити» произошло обрушение части стеклянной наружной стены.

ЧП произошло по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 21. В одной из башен на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты, разрушилась стеклянная стена. Пострадавших нет. Причины случившегося выясняют специалисты, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным делом о гибели сварщика при обрушении крыши демонтируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский» 31 января.