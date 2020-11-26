В Башкирии женщина выжила в одном ДТП и через 15 минут погибла в другом

https://static.news.ru/photo/3774e578-2fd9-11eb-ad70-fa163e074e61_660.jpg Фото: гибдд.рф

Женщину-водителя насмерть сбили в Стерлитамакском районе Башкирии после того, как она попала в ДТП.

Сначала женщина за рулём Mitsubishi Lancer столкнулась с автомобилем Lada Vesta, который двигался во встречном направлении. Автолюбительница вышла из машины и стала ждать сотрудников ГИБДД.

Через некоторое время на этом же участке дороги столкнулись Kia Rio и Skoda Fabia, а спустя 15 минут участницу первого ДТП сбил автомобиль ВАЗ-2114. 44-летняя женщина скончалась. Три аварии произошли в ночное время на трассе Уфа-Оренбург.

Автомобиль ВАЗ-2114, следовавший в направлении Оренбургской области, совершил наезд на пешехода, 44-летнюю женщину, стоявшую рядом с Mitsubishi Lancer. От сильного удара она скончалась на месте происшествия, — цитирует издание Ufa1 пресс-службу ГИБДД по Башкирии.

Как писал NEWS.ru, в Ивановской области в ДТП погибли четыре человека. 20-летний водитель иномарки врезался в столб. Одна пассажирка от сильного удара вылетела из салона, её тело нашли в лесу рядом с трассой.