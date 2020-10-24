Полиция раскрыла подробности ДТП с четырьмя погибшими под Иваново

https://static.news.ru/photo/acdfa7d2-169b-11eb-81b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Иваново/vk.com

Водитель иномарки, врезавшейся в столб в Ивановской области, лишился прав летом 2020 года, рассказал сотрудник пресс-службы регионального УМВД Владислав Радостин.

Он добавил, что молодому человеку 20 лет. Документ, дающий право садиться за руль, погибший получил в 2019-м, пишет РИА Новости.

Минувшим летом он был лишён права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя, — заявил Радостин.

Инцидент произошёл 25 октября 2020 года около пяти утра на дороге по направлению к Кохме. Удар был настолько сильный, что одна пассажирка вылетела из салона иномарки — её тело нашли в лесу рядом с трассой. Машиной управлял житель Кохмы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, жертвами которой стали четыре человека.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхлетний ребёнок погиб и ещё пять человек пострадали в результате столкновения ВАЗ-2106 и такси в Волгограде.

Накануне четыре человека, включая малолетнего ребёнка, погибли в аварии под Хабаровском. ДТП произошло на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В районе 64-го км столкнулись два автомобиля. Четыре человека, включая ребёнка, погибли на месте, а ещё двое взрослых и ребёнок с различными травмами были госпитализированы в больницу.