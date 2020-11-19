В Башкирии бойцовые собаки разорвали своего хозяина

https://static.news.ru/photo/98dafdd8-2a67-11eb-8d7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В Башкирском городе Октябрьский домашние собаки загрызли молодого мужчину. Трагедия произошла в квартире, когда 24-летний молодой человек находился один дома.

Погибший являлся владельцем стаффордширского терьера, однако в тот день подруга жены попросила его присмотреть за своей собакой породы питбультерьер. По какой причине собаки напали на хозяина, неизвестно. По одной из версий, они могли начать драться, а когда он кинулся их разнимать, то переключились на человека. Соседи услышали крики и вызвали полицейских. Прибывшим силовикам пришлось стрелять в животных, чтобы унять их.

Спасти молодого человека не удалось, он скончался от полученных рваных ран. По словам очевидцев, вся квартира была буквально залита кровью.

Материалы проверки полиция передаст в следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан, сообщает сайт ГТРК «Башкортостан».

Как писал NEWS.ru, 5 ноября собака бойцовой породы напала на жителя хутора Вязники Ставропольского края. В результате ЧП погиб 58-летний мужчина. Инцидент произошёл вечером, когда погибший возвращался с работы. По предварительным данным, животное содержали на территории одного из промышленных объектов.

В марте 2019 года Министерство внутренних дел России составило перечень пород собак, знакомство с которыми не сулит ничего хорошего. В число потенциально опасных МВД включает американского бульдога, питбультерьера, стаффордширского терьера, а также ротвейлера. В связи со вступлением в силу закона об ответственном обращении с животными их запрещается выгуливать без намордника и поводка.