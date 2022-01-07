В Башкирии 11 человек попали в больницу с отравлением парами хлора

В Башкирии 11 человек отравились парами хлора в бане. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает РБК со ссылкой на республиканское управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о посетителях банного комплекса в селе Ясная Поляна Иглинского района. Предполагается, что причиной их отравления стало превышение концентрации хлора в бассейне комплекса.

Пострадавшие госпитализированы в токсикологическое отделение больницы № 21 Уфы. Информации об их состоянии нет.

В МЧС отметили , что данные об инциденте доведены до заинтересованных министерств и ведомств. На место происшествия направлены оперативная группа республиканского главка, а также специалисты химико-радиометрического центра Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в Омске девять детей попали в больницу с подозрением на отравление хлором. Накануне вечером они с родителями посещали спортивно-оздоровительный комплекс «Райская лагуна», а под утро почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Состояние троих пострадавших оценивалось как средней степени тяжести, а остальных — лёгкой степени.