В Башкирии 11 человек попали в больницу с отравлением парами хлора

В Башкирии 11 человек отравились парами хлора в бане. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает РБК со ссылкой на республиканское управление МЧС.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о посетителях банного комплекса в селе Ясная Поляна Иглинского района. Предполагается, что причиной их отравления стало превышение концентрации хлора в бассейне комплекса.
Пострадавшие госпитализированы в токсикологическое отделение больницы № 21 Уфы. Информации об их состоянии нет.
В МЧС
Ранее сообщалось, что в Омске девять детей попали в больницу с подозрением на отравление хлором. Накануне вечером они с родителями посещали спортивно-оздоровительный комплекс «Райская лагуна», а под утро почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Состояние троих пострадавших оценивалось как средней степени тяжести, а остальных — лёгкой степени.