В Барселоне ранили мужчину, угрожавшего ножом патрульным и прохожим

Сотрудник городской гвардии Барселоны выстрелил в мужчину, который, по предварительным данным, угрожал ножом прохожим и патрульным.
Инцидент произошёл вечером 21 ноября после того, как местный житель сообщил о странном мужчине. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, он попытался напасть на них с ножом. Это вынудило полицейского произвести два выстрела.
Как
Сейчас полиция выясняет обстоятельств и причины случившегося.
Ранее NEWS.ru писал, что восемь человек, включая ребёнка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Вауватосе штате Висконсин в США. Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.