В Барселоне ранили мужчину, угрожавшего ножом патрульным и прохожим

https://static.news.ru/photo/682a271c-2ca2-11eb-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Isaac Buj/Keystone Press Agency/Global Look press

Сотрудник городской гвардии Барселоны выстрелил в мужчину, который, по предварительным данным, угрожал ножом прохожим и патрульным.

Инцидент произошёл вечером 21 ноября после того, как местный житель сообщил о странном мужчине. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, он попытался напасть на них с ножом. Это вынудило полицейского произвести два выстрела.

Как сообщает газета La Vanguardia, речь идёт о 43-летнем гражданине Венгрии без определённого места жительства. В настоящее время он госпитализирован с ранением в области живота.

Сейчас полиция выясняет обстоятельств и причины случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что восемь человек, включая ребёнка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Вауватосе штате Висконсин в США. Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.