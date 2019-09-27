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Сотрудники Московского метрополитена спасли котёнка Снегурочку, случайно выпавшего в метро из сумки своей хозяйки. Об этом рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Инцидент произошёл на станции метро «Трубная». Машинист въезжавшего на станцию поезда остановил состав, как только увидел выпрыгнувшего на рельсы питомца. Котёнка удалось достать живым и невредимым. Владелица Снегурочки поблагодарила сотрудников мосметро и полиции, передаёт РИА Новости .

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