Сотрудники Московского метрополитена спасли котёнка Снегурочку, случайно выпавшего в метро из сумки своей хозяйки. Об этом рассказали в пресс-службе столичной подземки.
Инцидент произошёл на станции метро «Трубная». Машинист въезжавшего на станцию поезда остановил состав, как только увидел выпрыгнувшего на рельсы питомца. Котёнка удалось достать живым и невредимым. Владелица Снегурочки поблагодарила сотрудников мосметро и полиции, передаёт
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