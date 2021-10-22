Умер режиссёр Александр Рогожкин

Режиссёр и сценарист Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. О его смерти заявила в Fаcebook кинокритик Ольга Шервуд. В киностудии «Ленфильм» подтвердили «Фонтанке» информацию о его кончине.

Причины смерти и дата прощания с Рогожкиным пока не называются.

Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценён (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей), — отметила Шервуд.

Рогожкин был режиссёром фильмов «Особенности национальной охоты» (1995 год), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). Среди других его известных кинокартин — «Кукушка» (2002) и «Блокпост» (1998).

Рогожкин также являлся одним из режиссёров и сценаристов первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей».

Он был удостоен звания народного артиста России и Государственной премии в области литературы и искусства 2003 года. Его произведения получили премии «Ника», «Золотой орёл», «Кинотавр», а также приз за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Ранее стало известно, что народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась после продолжительной болезни на 85-м году жизни. Об этом сообщили в театре имени Моссовета, в котором актриса служила с 1961 года.