https://static.news.ru/photo/0b8bb384-d3c7-11e9-8961-fa163e074e61_660.jpg Альберт Разин Фото: gor_mozhga/vk.com

Альберт Разин, который совершил самоподжог перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, скончался в больнице от полученных травм.

По словам источника в медучреждении, пожилой мужчина был госпитализирован в критическом состоянии с более чем 90% ожогов.

В больнице уточнили, что потерпевший ушёл из жизни в 14:30 по местному времени, передаёт Udm-Info .

Ранее News.ru писал, что погибший возглавлял Институт человека при Удмуртском госуниверситете (УдГУ). По словам представителя учебного заведения, он давно уволился и находился на пенсии. Разин был заслуженным деятелем науки республики, а также специалистом по социологии и философии.

По данным силовиков, мужчина хотел привлечь своим поступком внимание к проблеме защиты прав удмуртского народа и удмуртского языка.