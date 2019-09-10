Альберт Разин, который совершил самоподжог перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, скончался в больнице от полученных травм.
По словам источника в медучреждении, пожилой мужчина был госпитализирован в критическом состоянии с более чем 90% ожогов.
В больнице уточнили, что потерпевший ушёл из жизни в 14:30 по местному времени, передаёт
Ранее News.ru писал, что погибший возглавлял Институт человека при Удмуртском госуниверситете (УдГУ). По словам представителя учебного заведения, он давно уволился и находился на пенсии. Разин был заслуженным деятелем науки республики, а также специалистом по социологии и философии.
По данным силовиков, мужчина хотел привлечь своим поступком внимание к проблеме защиты прав удмуртского народа и удмуртского языка.