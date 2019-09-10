https://static.news.ru/photo/a2c276f6-d3b4-11e9-b926-fa163e074e61_660.jpg Альберт Разин Фото: Сергей Строканев/Ижевск, проснись/facebook.com

Пожилой мужчина, совершивший самоподжог перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, раньше возглавлял Институт человека при Удмуртском госуниверситете (УдГУ). Пострадавший давно уволился и сейчас на пенсии, рассказал представитель учебного заведения.

Потерпевшего зовут Альберт Разин. Он является заслуженным деятелем науки республики, а также специалистом по социологии и философии, пишет РИА Новости .

Обгоревшего госпитализировали в одну из больниц в крайне тяжёлом состоянии. По данным силовиков, мужчина хотел привлечь своим поступком внимание к проблеме защиты прав удмуртского народа и удмуртского языка.

Ранее News.ru писал, что в Иране женщина подожгла себя у здания суда и была госпитализирована с ожогами 90% поверхности тела. Незадолго до этого она узнала, что может оказаться в тюрьме на полгода за попытку попасть на футбольный матч.