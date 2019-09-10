Пожилой мужчина, совершивший самоподжог перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, раньше возглавлял Институт человека при Удмуртском госуниверситете (УдГУ). Пострадавший давно уволился и сейчас на пенсии, рассказал представитель учебного заведения.
Потерпевшего зовут Альберт Разин. Он является заслуженным деятелем науки республики, а также специалистом по социологии и философии, пишет
Обгоревшего госпитализировали в одну из больниц в крайне тяжёлом состоянии. По данным силовиков, мужчина хотел привлечь своим поступком внимание к проблеме защиты прав удмуртского народа и удмуртского языка.
Ранее News.ru писал, что в Иране женщина подожгла себя у здания суда и была госпитализирована с ожогами 90% поверхности тела. Незадолго до этого она узнала, что может оказаться в тюрьме на полгода за попытку попасть на футбольный матч.