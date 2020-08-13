Учебный самолёт потерпел крушение в Краснодарском крае

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Скончался советник Генпрокуратуры Олег Анкудинов. Прокурор умер в возрасте 72 лет от последствий коронавирусной инфекции в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Как сообщает MK.RU, Анкудинов занимался расследованием уголовного дела о расстреле царской семьи. На протяжении десяти лет он возглавлял Главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры. В 2018 году, отметив 70-летие, он стал советником...