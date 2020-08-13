Происшествия

Учебный самолёт потерпел крушение в Краснодарском крае

18:56, 13 августа 2020 24
Л-39, архивное фото Л-39, архивное фото Фото: Sergey Vladimirov/wikipedia.com

Учебный самолёт Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае 13 августа.

При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолёт Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж из двух человек катапультировался. Лётчики не пострадали, — передаёт РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Самолёт рухнул в безлюдном месте. Разрушений на земле нет. Комиссия Службы безопасности полётов авиации ВС России устанавливает причину аварии.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области самолёт Cessna 172 аварийно сел из-за оторвавшегося винта. Пострадавших не было. Самолёт был приписан к Гостилицкому аэроклубу, писал NEWS.ru.

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