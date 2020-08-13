Учебный самолёт потерпел крушение в Краснодарском крае

Учебный самолёт Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае 13 августа.
При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолёт Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж из двух человек катапультировался. Лётчики не пострадали, — передаёт РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Самолёт рухнул в безлюдном месте. Разрушений на земле нет. Комиссия Службы безопасности полётов авиации ВС России устанавливает причину аварии.
Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области самолёт Cessna 172 аварийно сел из-за оторвавшегося винта. Пострадавших не было. Самолёт был приписан к Гостилицкому аэроклубу, писал NEWS.ru.