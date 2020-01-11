https://static.news.ru/photo/481350c0-359f-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Все школы и университеты Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о взрывах. Сообщение об угрозе взрыва получено на почту. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на местные экстренные службы.

В спортивный комплекс «Арена „Ерофей“» поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идёт эвакуация детей, — привели сообщение в ТАСС.

В городе идёт эвакуация всех учебных заведений, предупреждение также выслали в детские сады, привели сообщение управления образования администрации Хабаровска в ТАСС.

Отмечается, что подобная массовая эвакуация из-за угрозы взрывов проходила несколько раз в декабре 2019 в учебных учреждениях на Дальнем Востоке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что из двадцати школ Москвы эвакуированы более 10 тысяч учеников. Эвакуация началась в связи с сообщениями об угрозах взрыва.