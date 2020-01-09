https://static.news.ru/photo/fdae4076-337d-11ea-93da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В двадцать столичных школ утром в пятницу поступили сообщения о «минировании». Как сообщили NEWS.ru в экстренных службах, в учебных заведениях эвакуированы более 10 тыс. учеников.

В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

Как писал NEWS.ru, в четверг в столице вновь прошли эвакуации общественных учреждений. На этот раз была прервана работа Басманного районного суда и приостановлены занятия в нескольких школах.