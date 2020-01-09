В двадцать столичных школ утром в пятницу поступили сообщения о «минировании». Как сообщили NEWS.ru в экстренных службах, в учебных заведениях эвакуированы более 10 тыс. учеников.
В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.
Как писал NEWS.ru, в четверг в столице вновь прошли эвакуации общественных учреждений. На этот раз была прервана работа Басманного районного суда и приостановлены занятия в нескольких школах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен