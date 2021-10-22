Участник шоу «Минута славы» найден мёртвым в Москве

Звезда шоу «Минута славы» Нгуен Ван Хынг найден мёртвым в своей квартире в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

В квартире на Арбате найден мёртвым певец Нгуен Ван Хынг. Ему было 39 лет, — сказал собеседник агентства.

Нгуен Ван Хынг стал известен после участия в телешоу «Минута славы» на Первом канале. Он полюбился многим зрителям и смог добраться до полуфинала.

Ранее сообщалось, что во время перелёта с Кубы в Германию умерла депутат бундестага Карин Штренц. Парламентарий, которая представляла правящую партию «Христианско-демократический союз», потеряла сознание в самолёте во время полёта. Лайнер совершил экстренную посадку в Дублине, однако спасти женщину не удалось.