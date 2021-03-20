Депутат бундестага умерла во время перелёта

Во время перелёта с Кубы в Германию умерла депутат бундестага Карин Штренц. Об этом сообщает агентство DPA.
Гибель коллеги подтвердил Лаут Реберг. По имеющимся данным, Штренц, которая представляла правящую партию «Христианско-демократический союз»,
Карин Штренц было 53 года, она работала в бундестаге с 2009 года. Год назад она попала в центр коррупционного скандала. Штренц заподозрили в лоббизме, дело расследует прокуратура. В этой связи ПАСЕ запретила ей посещение своих сессий, а президиум бундестага постановил выплатить штраф в размере 20 тысяч евро.
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