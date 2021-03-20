Депутат бундестага умерла во время перелёта

https://static.news.ru/photo/c3f46fec-8a91-11eb-a82e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: eadaily.com

Во время перелёта с Кубы в Германию умерла депутат бундестага Карин Штренц. Об этом сообщает агентство DPA.

Гибель коллеги подтвердил Лаут Реберг. По имеющимся данным, Штренц, которая представляла правящую партию «Христианско-демократический союз», потеряла сознание в самолёте во время полёта. Лайнер совершил экстренную посадку в Дублине, однако спасти женщину не удалось.

Карин Штренц было 53 года, она работала в бундестаге с 2009 года. Год назад она попала в центр коррупционного скандала. Штренц заподозрили в лоббизме, дело расследует прокуратура. В этой связи ПАСЕ запретила ей посещение своих сессий, а президиум бундестага постановил выплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

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