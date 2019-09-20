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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства четырёх западно-сибирских лаек в Пермском крае. Об этом сообщил краевой главк МВД РФ.

Из-за жестокого обращения с животными, повлёкшего гибель четырёх собак породы западно-сибирская лайка, следствием возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Хозяин собак Ярослав Баронников винит в убийстве директора охотхозяйства Виктора Усенко. До 2016 года он занимал должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. При этом не известно, проходит ли Усенко по делу в качестве подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ. Данная статья предполагает до пяти лет лишения свободы. Инцидент произошёл утром 15 сентября. В охотхозяйстве «Глухарь», расположенном в Горнозаводском районе, во время промысла на боровую дичь, были застрелены четыре породистые лайки.

Баронников сообщил об этом на своей странице «ВКонтакте». Владелец животных обвинил в убийстве директора охотхозяйства Виктора Усенко. По его словам, собак расстреляли в присутствии районного охотинспектора Виктора Козлова. Усенко объяснил свои действия тем, что собачий лай мешает охоте и отпугивает лосей, сказал хозяин лаек. При этом при себе у Баронникова была охотничья путёвка, а убитые собаки были в ошейниках с датчиками слежения.

В отношении охотинспектора начата проверка. Её проводит министерство природных ресурсов Пермского края. Там назвали расстрел собак «вопиющим случаем человеческой жестокости».

Ранее News.ru писал, что Усенко не дал однозначного ответа на вопрос, стрелял ли он в собак. Бывший замминистра отметил, что находился в своём охотничьем хозяйстве с тем видом оружия, который на него зарегистрирован.