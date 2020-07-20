У совладельца «Росюрконсалтинга» забрали четверых детей в качестве вещдоков

https://static.news.ru/photo/e4a3e53a-c9c9-11ea-bf66-fa163e074e61_660.jpg Константин Свитнев Фото: Константин Свитнев/facebook.com

У генерального директора юридической фирмы «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева во время обыска забрали четверых детей.

Фирма Свитнева фигурирует в деле о погибшем ребёнке от суррогатной матери. В опеке ему сообщили, что дети являются «вещественными доказательствами» по делу, поэтому их ему не отдадут, рассказал Свитнев «Дождю».

В настоящее время дети находятся в больнице. В понедельник, 20 июля, их собираются переводить в спецприёмник в Алтуфьево.

По словам его адвоката Людмилы Айвар, поскольку юрист сейчас находится за границей, то детей фактически взяли в заложники для того, чтобы он вернулся в Россию. При этом после заведения дела он созванивался со следователями, но те опросы по телефону не проводили и не приглашали его на следственные действия. Тем не менее его все равно объявили в розыск.

В январе в Одинцово возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир посёлка ВНИИССОК обнаружили тело новорождённого от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной гибели ребёнка стал синдром внезапной смерти новорождённого. В квартире было обнаружено ещё трое детей. По делу были арестованы семь фигурантов, в том числе врачи-акушеры, переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. Компания «Росюрконсалтинг» юридически сопровождала программу суррогатного материнства.

Свитневу заочно предъявили обвинение в рамках расследуемого дела и объявили в международный розыск. Сам фигурант все обвинения следствия отрицает и настаивает на полной невиновности своих коллег и сотрудников, писал NEWS.ru.