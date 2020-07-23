У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

https://static.news.ru/photo/1134b1f0-ccd7-11ea-b051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.

На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности, — сказал он в интервью «Российской газете».

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и увезли в Москву. Политика обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад.

Фургал стал губернатором в 2018 году. Будучи членом ЛДПР, он победил кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Сразу после этого он предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Тот согласился и сразу вылетает в Хабаровск.

Местные жители категорически отказываются принимать назначенца. Они продолжают выходить на акции протеста и требуют от Дегтярёва, чтобы он вышел к ним и лично ответил на вопросы. Однако врио главы региона отказывается разговаривать с народом, ссылаясь на занятость, писал NEWS.ru.