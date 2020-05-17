Троих подростков задержали за кражу товаров из магазина на 250 тысяч рублей

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Полицейские города Солнечногорск в Московской области задержали троих несовершеннолетних от 14 до 17 лет за кражу товаров из супермаркета на сумму 250 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, подозреваемые в совершении кражи, — привели сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области в АГН «Москва».

В ведомстве сообщили, что подростки пробрались в магазин ночью через запасной выход. Они собрали в чемоданы одежду, продукты, сигареты и алкоголь на сумму 250 тысяч рублей. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали проникновение.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Во время обыска в гараже, принадлежащем семье одного из задержанных, оперативниками обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества, — процитировали сообщение пресс-службы ведомства в агентстве.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, вооружившись предметом похожим на пистолет, похитил из московского магазина пачку креветок и бутылку водки. Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы.