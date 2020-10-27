Трое стали жертвами пожара в реабилитационном центре в Калининграде

В результате пожара в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых пациентов в Калининграде погибли три человека. Пожар произошёл на первом этаже в здании на улице Гончарова.
27 октября в ночное время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара обнаружены тела трёх мужчин, —
сообщаетСледственный комитет.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
На месте происшествия работают сотрудники регионального СК, ведётся расследования происшествия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 26 октября загорелось трёхэтажное здание на бывшей территории завода «Серп и молот» в Москве. В результате возгорания никто не пострадал.