Трое стали жертвами пожара в реабилитационном центре в Калининграде

https://static.news.ru/photo/6e5a5fe6-1828-11eb-9885-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК по Калининградской области

В результате пожара в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых пациентов в Калининграде погибли три человека. Пожар произошёл на первом этаже в здании на улице Гончарова.

27 октября в ночное время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара обнаружены тела трёх мужчин, — сообщает Следственный комитет.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

На месте происшествия работают сотрудники регионального СК, ведётся расследования происшествия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 26 октября загорелось трёхэтажное здание на бывшей территории завода «Серп и молот» в Москве. В результате возгорания никто не пострадал.