В Москве горит здание завода «Серп и молот»

https://static.news.ru/photo/7dcc57e8-17c6-11eb-922c-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

Загорелось трёхэтажное здание на бывшей территории завода «Серп и молот» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Возгорание произошло в понедельник по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус. Пожар распространился на площадь в 400 квадратных метров, в ликвидации огня задействованы 40 человек, сообщает РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября в Москве произошёл пожар в высотке на Котельнической набережной. В помещении на верхних этажах загорелся шкаф. К месту происшествия прибыло около 30 пожарных машин и около 100 сотрудников МЧС. В результате возгорания никто не пострадал.