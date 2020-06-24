Трое мужчин и одна женщина погибли в угольной шахте в Киргизии

https://static.news.ru/photo/df9da326-b5df-11ea-b413-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Четыре человека погибли от отравления газом в угольной шахте ОАО «Кенчилер-Береке» около города Сулюкта в Баткенской области в Киргизии.

23 июня в городе Сулюкта Баткенской области на шахте ОАО «Кенчилер-Береке» произошёл выброс газа, в результате которого погибли трое мужчин и одна женщина (1947 года рождения; 1983 года рождения; 2001 года рождения и 1986 года рождения), — сообщили в пресс-службе МЧС Киргизской Республики.

В ведомстве отметили, что на место происшествия прибыли спасатели отдельного мобилизованного горноспасательного взвода № 1 МЧС Киргизской Республики. Они извлекли тела из шахты и доставили их в морг городской больницы в Сулюкте.

На портале «Радио «Азаттык» сообщили , что подобные случаи произошли ранее в других шахтах около города Сулюкта. В октябре 2019 года в шахтах погибли шесть человек, а в декабре 2019 года четверо мужчин умерло от отравления газом в шахте в Сулюкте.

Ранее NEWS.ru писал, что на севере Афганистана при обрушении угольной шахты погибли 30 человек.