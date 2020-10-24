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Происшествия

Три спасательных судна направились к танкеру в Азовском море после взрыва

20:52, 24 октября 2020
Фото: mos.ru

Три спасательных судна направлены к танкеру «Генерал Ази Асланов» в Азовском море, на котором произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно «Братск», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

В МЧС добавили, что в спасательной операции участвуют 102 человека и 14 единиц техники.

По данным ведомства, на судне находились 13 человек экипажа. Шестеро были спасены, четверо остались на борту, а трое находятся за его пределами.

Ранее стало известно, что танкер после взрыва накренился, предстоит борьба за его живучесть.

Взрыв произошёл на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», который шёл в Керченском проливе под флагом России. Судно находится на плаву, пожара в настоящий момент нет. Возможной причиной взрыва является детонация взрывоопасных веществ, писал NEWS.ru.

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