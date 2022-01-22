Три человека погибли в результате столкновения машины с поездом под Рязанью

Три человека погибли в Рязанской области в результате столкновения легкового автомобиля и пригородного поезда. Авария случилась на железнодорожном переезде, расположенном на 285-м км перегона Милославское — Гротовский. ЧП произошло в результате халатности водителя, который проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на железнодорожный переезд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РЖД.

Сегодня в 13:55 на железнодорожном переезде, расположенном на 285-м км перегона Милославское — Гротовский в Рязанской области, водитель легкового автомобиля «Шевроле-Нива» проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6853 Узуново — Троекурово, грубо нарушив правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать аварии это не помогло. В результате столкновения погибли два пассажира и водитель автомобиля.

Ранее стало известно, что в Новгородской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузовика Renault. В результате аварии четыре пассажира машины скончались на месте до приезда скорой помощи, водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован.

В ГИБДД сообщили, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. По факту аварии проводится проверка.