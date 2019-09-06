https://static.news.ru/photo/e28405ce-d1f3-11e9-997a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ленинградской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. ДТП произошло в посёлке Форносово в ночь на воскресенье, 8 сентября.

Сообщается, что в результате лобового столкновения двух машин пострадали четверо человек, трое стали жертвами ДТП. Один из пострадавших госпитализирован в тяжёлом состоянии, уточняет РЕН ТВ .

Как ранее News.ru, в Казани грузовик протаранил тротуарное ограждение и сбил находящихся возле него людей. В результате происшествия пятеро человек были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.