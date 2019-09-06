В Ленинградской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. ДТП произошло в посёлке Форносово в ночь на воскресенье, 8 сентября.
Сообщается, что в результате лобового столкновения двух машин пострадали четверо человек, трое стали жертвами ДТП. Один из пострадавших госпитализирован в тяжёлом состоянии, уточняет
Как ранее News.ru, в Казани грузовик протаранил тротуарное ограждение и сбил находящихся возле него людей. В результате происшествия пятеро человек были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.