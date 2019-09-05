https://static.news.ru/photo/bbd5b1a8-cfef-11e9-a9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: region116.dtp.official/instagram.com

Пятеро пешеходов пострадали в ДТП на окраине Казани. Там грузовик протаранил тротуарное ограждение и сбил находящихся возле него людей. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

В результате ДТП на Ломжинской улице пострадали пять человек, в основном — пожилые люди. Бригадами скорой помощи они доставлены в травматологический центр Республиканской клинической больницы, — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве на МКАД опрокинулся грузовой автомобиль. ДТП произошло на 91-м км. В результате аварии никто не пострадал. Из-за происшествия были перекрыты пять полос дороги из шести.