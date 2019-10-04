https://static.news.ru/photo/a8ceefa0-e73e-11e9-acf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: police.am/facebook.com

Во время вооружённого конфликта в одном из частных домов города Ванадзора в Армении погибли пять человек, ещё трое ранены. Об этом сообщила представитель СК Наира Арутюнян.

По её словам, информация о стрельбе поступила поздно вечером 4 октября. Когда полицейские прибыли на место инцидента, в подвале жилого дома они нашли тела двух мужчин 1989 года рождения с пулевыми ранениями, передаёт Sputnik Аrmenia .

Шесть человек доставлены в Ванадзорский медцентр. Один из пострадавших, 25-летний мужчина, скончался по пути в больницу, — сказала Арутюнян.

Следственные органы возбудили дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконное хранение оружия». По армянским законам за эти преступления грозит пожизненное заключение.

Представитель СК также рассказала, что подозреваемого уже задержали. Им оказался житель Ванадзора 1979 года рождения, который уже дал признательные показания.

На месте преступления полицейские нашли пистолет Макарова, гильзы и пули калибра 5,45 мм и 9 мм, патроны к газовому оружию, ножи и вещество, похожее на коноплю.

Местные СМИ пишут, что среди убитых — криминальный авторитет, известный под прозвищем «Андрушик — сын похитителя овец», ранее осуждённый за убийство.

Ранее чиновник рассказал о причинах вооружённого захвата завода на Кубани, писал News.ru.