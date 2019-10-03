https://static.news.ru/photo/e04fcd16-e679-11e9-8f3a-fa163e074e61_660.jpg Роман Синяговский Фото: slavyansk.ru

Причиной вооружённого конфликта на заводе «Кубанские деликатесы» стал спор между двумя учредителями. Инцидент произошёл в Славянском районе Краснодарского края.

Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести, — сообщил ТАСС глава района Роман Синяговский.

4 октября на территорию завода ворвалась группа из восьми человек. Все они были вооружены. Злоумышленники открыли огонь по охранникам и попытались взять предприятие под свой контроль. Синяговский уточнял, что всего при стрельбе из травматического пистолета пострадали три человека, одного отвезли в больницу, двоим госпитализация не понадобилась.

Нападавшие намеревались захватить в заложники находившихся внутри людей, однако позже отпустили их. Налётчики забаррикадировались внутри завода. В настоящее время ведутся переговоры, писал News.ru.