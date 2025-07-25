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25 июля 2025 в 14:39

Торговцы младенцами предстанут перед судом

В Москве пройдет суд над 19-ю участниками торговавшей младенцами группировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

СК России сообщил о передаче в суд дела против 19 человек за торговлю новорожденными детьми. Их обвиняют по статьям 127.1 («Торговля людьми») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») Уголовного кодекса РФ, говорится в заявлении пресс-службы СК.

По информации следствия, фигуранты находили беременных женщин, которые не собирались оставлять детей. Злоумышленники обеспечивали роды, медикаменты и продукты питания для этих женщин. После рождения детей преступники использовали поддельные документы, чтобы зарегистрировать новорожденных как своих.

С 2015 по 2022 год преступная группа передала в другие семьи 14 детей и попыталась передать еще одного младенца, однако его мать отказалась от этой сделки. В ходе расследования провели более 30 обысков в различных регионах страны, а также более 120 экспертиз и свыше 50 очных ставок. Из 19 обвиняемых пятеро находятся под стражей. Потерпевшими признаны 16 несовершеннолетних.

Уголовное дело в отношении 12 фигурантов передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Материалы против семи других обвиняемых направлены на утверждение обвинительного заключения.

Ранее в Индии задержали двух главных фигурантов масштабной схемы незаконной продажи органов и трансплантации почек. Преступная деятельность была организована в частной клинике города Ченнаи.

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