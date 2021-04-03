«Тольяттинский потрошитель» рассказал об ещё одном убийстве

https://static.news.ru/photo/676d7072-948f-11eb-83e7-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

54-летний серийный убийца и насильник Олег Рыльков, получивший прозвище «тольяттинский потрошитель», признался ещё в одном убийстве. Преступник отбывает наказание в колонии «Чёрный дельфин».

Маньяк рассказал, что задушил 83-летнию пенсионерку, которая не дожила до своего дня рождения девять дней. Убийство было совершено на улице Садовой Самары в Тольятти 1 мая 1994 года. Это преступление является нераскрытым уже 17 лет.

Рыльков подробно рассказал, как убивал пенсионерку, вспомнил, как в доме располагалась мебель и где находились те или иные предметы. Теперь следователи займутся проверкой показаний маньяка для установления произошедшего, сообщает KP.RU.

В июне 2020 года стало известно, что «тольяттинский потрошитель» признался в убийствах и изнасилованиях двух девочек. Преступления были совершены в августе 1994 года и июне 1997 года. В пресс-службе СУ СКР по Самарской области рассказали, что чистосердечное признание Рыльков сделал весной 2019 года.

«Тольяттинский потрошитель» совершал убийства и изнасилования в период с 1993 по 1997 год. Всего его признали виновным в 64 преступлениях, в том числе 37 сексуальных.

Как писал NEWS.ru, доктор психологических наук Борис Хигир рассказал, как распознать маньяка по внешности. Он пояснил, что внешние данные не могут стопроцентно свидетельствовать о причастности человека к насильственным преступлениями, но у маньяков есть типовые черты лица.