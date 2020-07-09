Тело 45-летнего россиянина обнаружили в одном из домов Паттайи

https://static.news.ru/photo/9256af6a-c1b3-11ea-8337-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

В одном из домов города Паттайя на территории Таиланда было обнаружено тело 45-летнего россиянина. О смерти гражданина РФ местные СМИ сообщили 9 июля.

По информации от сотрудников правоохранительных органов Таиланда, на теле мужчины нет следов борьбы или ушибов. Хозяйка дома, в котором проживал россиянин, рассказала полиции о постояльце. Она заявила, что 9 июля мужчина должен был вернуться домой. Россиянин, как отметила хозяйка дома, не хотел возвращаться. Он обращался к ней с просьбами о любой возможной помощи.

Правоохранители Паттайи продолжают расследование и планируют уведомить российское посольство и семью умершего о случившемся, сообщает портал Pattaya News.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Таиланда подозревают 33-летнюю россиянку в убийстве собственной дочери. Женщина пыталась совершить самоубийство, но выжила.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме в районе Наклыа курортного города Паттайя в 14:00 по местному времени (10:00 мск). Женщина уверяла, что хотела покончить с жизнью из-за регулярных избиений со стороны мужа. Однако владелец жилого комплекса рассказал, что в квартире помимо неё жила только её дочь. В настоящий момент россиянка задержана.