https://static.news.ru/photo/6ffc2a9e-3095-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Казани задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Отмечается, что водитель совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера даже после того, как она предупредила его о своём ВИЧ-положительном статусе.

Местные СМИ сообщают: жертвой насильника стала 31-летняя гражданка России.

Несмотря на то что женщина предупредила злоумышленника, что у неё диагностирована ВИЧ-инфекция, он изнасиловал потерпевшую, — передаёт ГТРК «Татарстан» сообщение регионального управления СК.

По подозрению в совершении преступления полиция в Казани задержала 36-летнего мужчину. На данный момент таксист в содеянном не признался.

Как ранее писал NEWS.ru, в новогоднюю ночь таксист попытался изнасиловать свою пассажирку. Выпившая жительница Москвы вызвала такси, чтобы доехать до дома. Увидев состояние женщины, водитель любезно предложил помочь ей подняться в квартиру.