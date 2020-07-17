Тайник с боеприпасами уничтожили в Дагестане

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Схрон с боеприпасами обнаружили в Дагестане во время оперативно-разыскных мероприятий, проводимых региональными управлениями Росгвардии, ФСБ и МВД в окрестностях села Харачи Унцукульского района.

В тайнике находились две миномётные мины, ручные гранаты, несколько СВУ, комплектующие к ним, боеприпасы, спецобмундирование и медикаменты. Взрывотехниками ФСБ по Республике Дагестан содержимое тайника уничтожено на месте. По данному факту проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

В мае 2020 года схрон с патронами различного калибра сдетонировал во время тушения лесного пожара в нескольких километрах от Читы. Боеприпасы были спрятаны в пне. Пострадавших нет. В тайнике находились патроны калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 9 мм, предназначенные для разных видов оружия. Неразорвавшиеся патроны были направлены на баллистическую экспертизу, писал NEWS.ru.