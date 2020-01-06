https://static.news.ru/photo/694fc954-3152-11ea-9da7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Александра Яровая, невестка украинского парламентария от партии «Оппозиционный блок» Виктора Ярового, разместила в Facebook видео, на котором её муж избивает собственного сына.

Сын депутата Днепровского горсовета уже не живёт со своей супругой, но на Новый год приехал навестить бывшую семью. На видеозаписи мужчина выкручивает руки и ноги своему маленькому сыну. Мальчик умоляет отца прекратить и просит не ломать ему очки.

После этого мужчина сильно давит коленом на ноги малыша и кричит: «Закрой рот, б***ь!». Затем решивший заняться воспитанием отец снимает с мальчика штаны и наотмашь бьёт его в область поясницы.

Александра Яровая, которая всё это снимала на камеру, опубликовала в Facebook пост, где попросила прощения за публикацию этого ролика и сказала, что «снимать всё это было отвратительно».

Я прохожу с сыном путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь, он меня простит. На Новый год папа приехал к сыну, — написала девушка в комментарии к видеозаписи.

По словам Яровой, она сейчас не живёт с сыном депутата, но раньше доставалось и ей. Мужчина регулярно поднимал на Александру руку.

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