Сына экс-премьера Дагестана задержали по подозрению в убийстве

https://static.news.ru/photo/bac44ee6-d18d-11ea-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Сына экс-председателя правительства Дагестана Мухатара Меджидова задержали на Фрунзенской набережной в Москве. Его подозревают в убийстве 21-летней Томирис Байсафа.

Погибшая училась в МГИМО. В 2018 году её нашли под окнами здания института. Тогда сообщалось, что она выпала из окна 4-го этажа. Девушка с множественными переломами была доставлена в больницу, где через несколько недель скончалась.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Как сообщает РЕН ТВ, в гибели девушки подозревали одного из студентов, однако его причастность не была доказана. Сам Муртузали Меджидов, который встречался с убитой, был также допрошен по делу, но отпущен.

Сейчас дело переквалифицировали на статью 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее, как писал NEWS.ru, что студенты МГИМО, ставшие свидетелями гибели девушки, рассказали, что перед тем как произошёл инцидент, из того кабинета доносились ругательства. Инцидент произошёл в корпусе международных экономических отношений. Изначально молодой человек девушки заявил, что вообще не знаком с ней. Затем он всё-таки сознался, что в момент инцидента находился с ней в аудитории.