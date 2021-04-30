Священник в Москве избил прихожанина накануне Пасхи

https://static.news.ru/photo/805a52b2-ab3c-11eb-9209-96000091f725_660.jpg Фото: АГН

В Москве конфликт священника и прихожанина закончился избиением последнего. Пострадавший обратился в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

1 мая в храме Симеона Столпника на Новом Арбате прихожанин сфотографировал иконостас. Этим оказался недоволен священнослужитель. Он подошёл к мужчине и ударил по телефону со словами: «Это моя территория».

На что я ответил, что думаю, это территория бога, — в ответ возмутился мужчина.

Он был в храме вместе со своим другом, который тоже сфотографировал иконостас. Священник и у него попытался выбить телефон из рук. Конфликт перешёл в активную фазу, когда первый прихожанин начался снимать происходящее. Тогда священнослужитель набросился на него, порвал одежду и начал выталкивать из храма.

Ранее стало известно, что Русская православная церковь не будет ограничивать посещение храмов на Пасху. Такая мера будет избыточной, заявили журналистам в Московской патриархии. В храмах в пасхальную ночь и в последующие дни Пасхальной седмицы «будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим».