РПЦ не станет ограничивать посещение храмов на Пасху

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Русская православная церковь (РПЦ) не будет ограничивать посещение храмов на Пасху. Там сочли такую меру избыточной, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в Московской патриархии.

В храмах в пасхальную ночь и последующие дни Пасхальной седмицы «будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим».

Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет, — сказал собеседник информагентства.

Он уточнил, что по сложившейся многолетней практике допуск людей в храм Христа Спасителя будет осуществляться по приглашениям.

Православные верующие отметят Пасху 2 мая. В 2020 году в большинстве регионов по требованию санитарных властей богослужения проходили без участия прихожан.

Ранее в РПЦ рекомендовали россиянам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире воздержаться от зарубежных паломничеств. Там отметили, что на территории России есть много святых мест и монастырей, которые можно посетить перед праздником.