Суд арестовал следователя ГУ МВД Москвы за взятку

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Труп пожилой женщины, которая умерла ещё в августе 2019 года, обнаружен в квартире, где проживал её сын-инвалид. Находка была сделана в Самаре в одном из домов на улице Свободы.

Труп пожилой женщины, которая умерла ещё в августе 2019 года, обнаружен в квартире, где проживал её сын-инвалид. Находка была сделана в Самаре в одном из домов на улице Свободы. О...