Суд арестовал следователя ГУ МВД Москвы за взятку

https://static.news.ru/photo/3e6ec61e-5050-11ea-9f1c-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Преображенский суд Москвы отправил под арест старшего следователя отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева. Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 января 2021 года в отношении Артемьева А. С., обвиняемого по ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Алису Закутнюю.
Согласно материалам дела, кроме Артемьева по уголовному делу также проходит безработный Дмитрий Ярцев. Следствие вменяет ему пособничество во взяточничестве. Фабула уголовного дела не сообщается.
Александр Артемьев занимал должность старшего следователя первого отделения 12-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Как сообщал NEWS.ru, экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд признал чиновника виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.